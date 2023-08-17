Эксперт Иванкин: ВСМ Москва-Адлер обойдется в 4,6-5,3 триллиона рублей
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) от Москвы до Адлера может ориентировочно составить 4,6-5,3 триллиона рублей, а срок ее строительства занять до 5 лет, посчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
Глава РЖД Олег Белозеров в четверг на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент ответил, что высокоскоростную железнодорожную магистраль можно было бы сделать еще и от Москвы до Адлера, а также до Луганска и Донецка.
"ВСМ на Адлер будет самой сложной и дорогой. Ориентировочная стоимость составит 4,6-5,3 триллиона рублей. Сроки строительства без учета проектной документации 4,5-5 лет", — считает Иванкин.
Он также пояснил, сколько примерно может стоить строительство каждого из участков. "Если стоимость разложить, то до Воронежа 1,5-1,7 триллиона рублей, от Воронежа до Краснодара 1,3-1,5 триллиона рублей и от Краснодара до Адлера 1,8-2,1 триллиона рублей", — привел он расчеты.
https://1prime.ru/transport/20230817/841497444.html