МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) от Москвы до Адлера может ориентировочно составить 4,6-5,3 триллиона рублей, а срок ее строительства занять до 5 лет, посчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Путин предложил продолжать развитие ВСМ

Глава РЖД Олег Белозеров в четверг на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент ответил, что высокоскоростную железнодорожную магистраль можно было бы сделать еще и от Москвы до Адлера, а также до Луганска и Донецка.

"ВСМ на Адлер будет самой сложной и дорогой. Ориентировочная стоимость составит 4,6-5,3 триллиона рублей. Сроки строительства без учета проектной документации 4,5-5 лет", — считает Иванкин.

Он также пояснил, сколько примерно может стоить строительство каждого из участков. "Если стоимость разложить, то до Воронежа 1,5-1,7 триллиона рублей, от Воронежа до Краснодара 1,3-1,5 триллиона рублей и от Краснодара до Адлера 1,8-2,1 триллиона рублей", — привел он расчеты.