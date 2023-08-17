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2023
https://1prime.ru/transport/20230817/841497811.html
Путину рассказали, как будет развиваться сеть ВСМ
Транспорт
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Высокоскоростные железные дороги (ВСМ) в России, как планируется, пройдут через Воронеж, Ростов-на-Дону, Тверь, Великий Новгород, Нижний Новгород, Казань, следует из проекта такой... ПРАЙМ, 17.08.2023
общество , новости, транспорт, бизнес, россия, путин, высокоскоростная железнодорожная магистраль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Высокоскоростные железные дороги (ВСМ) в России, как планируется, пройдут через Воронеж, Ростов-на-Дону, Тверь, Великий Новгород, Нижний Новгород, Казань, следует из проекта такой сети дорог, который презентовали на экране президенту России Владимиру Путину.
Тут, в частности, указан планируемый маршрут ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Дорога должна пройти через Тверь и Великий Новгород. Высокоскоростная магистраль из Москвы до Адлера пролегает через Воронеж и Ростов-на-Дону. ВСМ из Москвы в Екатеринбург объединяет Нижний Новгород и Казань. Путин оставил подпись на экране с проектом развития высокоскоростных железнодорожных магистралей ВСМ.
Глава РЖД Олег Белозеров в четверг на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент ответил, что высокоскоростную железнодорожную магистраль можно было бы сделать еще и от Москвы до Адлера, а также до Луганска и Донецка.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург.