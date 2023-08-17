МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Запуск движения по очередному маршруту Московских центральных диаметров (МЦД) сегодня закончился важным заявлением президента России Владимира Путина в поддержку строительства в стране сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Путину рассказали, как будет развиваться сеть ВСМ

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Она сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов. Начал тему ВСМ мэр Москвы Сергей Собянин. Затем он передал слово гендиректору РЖД Олегу Белозерову.

Глава монополии отметил среди задач РЖД перевозку грузов по всем направлениям. Показывая на схему, он сказал, что на всех направлениях, на которых обозначены ВСМ, идет совместное движение: грузовое и пассажирское. Из-за разности скоростей, продолжил Белозеров, компания в ряде случаев "теряет график движения", а в ряде – "качество перевозки". Он также добавил, что все возможности инфраструктуры исчерпаны, и напомнил про увеличение периодичности движения пригородных поездов. "Эти задачи решает ВСМ", — резюмировал глава РЖД.

ВСМ БЫТЬ

Белозеров в конце речи попросил Путина поддержать строительство ВСМ в Петербург. Затем о проекте сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Путин в ответ напомнил, что проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Петербургом обсуждается давно. "Но мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации", — сказал президент. Он отметил, что, если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда освобождается действующая инфраструктура для грузов, и скорость их передвижения существенно увеличится, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом.

Также глава государства обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород, далее в Казань и в уральские регионы; от Москвы в Воронеж и далее в Адлер. Предложил президент подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк. Назвал Путин даже ВСМ в Минск. О ней недавно говорили в июне в рамках правчаса на заседании сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России. Глава Минтранса анонсировал обсуждение ВСМ Москва — Санкт-Петербург

"Логично на первом этапе "закончить" тридцатилетнюю историю со строительством ВСМ Москва-Петербург. В конце первого этапа надо построить московские вокзалы для ВСМ. На втором этапе это Нижний, Воронеж, Минск. От Нижнего на третьем этапе Казань с последующим выходом на Урал. От Воронежа на третьем этапе Луганск, Донецк, Адлер", — прокомментировал РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

По его мнению, самой сложной и дорогой будет ВСМ на Адлер. Ориентировочную стоимость эксперт оценил в 4,6-5,3 триллиона рублей, а срок строительства — от четырех с половиной до пяти лет, без учета проектной документации.

"Линию в Санкт-Петербург с учетом проведенной работы могут построить за три года", — говорит Иванкин, оценивая строительство этой ВСМ примерно в 1,3-1,4 триллиона рублей.

К строительству ВСМ в России подступались уже несколько раз. Также пробовали создавать и свой поезд для таких магистралей. Актуальной версией создания российского высокоскоростного поезда занимается "Синара – транспортные машины" вместе с РЖД. Белозеров говорил, что первый российский поезд для ВСМ появится в 2027 году. "Синара — транспортные машины" продолжает участвовать в разработке и дальнейшем производстве высокоскоростного поезда, сообщили в пятницу в компании.