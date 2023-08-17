С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) будет способствовать созданию новых возможностей для развития Петербурга, сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на губернатора Александра Беглова. МЦД сдвинули с мертвой точки российские ВСМ

"ВСМ создаст новые возможности для развития Петербурга, а строительство сети высокоскоростных магистралей в других направлениях, о которых говорил президент страны (Владимир Путин), будет способствовать развитию внутреннего туризма, укрепит связи между регионами России", — цитирует Беглова пресс-служба.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет.

Президент России Владимир Путин в четверг поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом. А также обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород, далее в Казань и в уральские регионы; от Москвы в Воронеж и далее в Адлер. Надо будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк, отметил президент. Также он пообещал обсудить с Белоруссией создание магистрали Москва-Минск.

"Скоростная магистраль, о начале проектирования и строительства которой объявил сегодня президент России, свяжет Петербург с Великим Новгородом и Москвой. Время в пути до Москвы составит два часа 15 минут, до Великого Новгорода — 30 минут", — сказал Беглов.

Он подчеркнул, что это масштабный проект, который реализуется Москвой и Петербургом совместно со Сбербанком, с правительством Российской Федерации.

"Действующую линию железной дороги между двумя столицами можно будет использовать для движения грузовых поездов", — говорится в пресс-релизе.

Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа. Сроки начала строительства и объемы инвестиций в проект периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок — 1,7 триллиона рублей.