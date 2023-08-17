2023-08-17T19:22:28+03:00
2023-08-17T19:22:28+03:00
2023-08-17T19:22:28+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230817/841499630.html
Минтранс проработает проекты ВСМ в Санкт-Петербург и другие города
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минтранс России ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, а также с причастными организациями проработает варианты развития таких дорог и на других... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, госпроекты, новости, россия, всм, минтранс, поручение путина
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/34/841453425.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/34/841453425.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/34/841453424.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/34/841453424.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/34/841453412.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/34/841453412.jpg
https://1prime.ru/transport/20230817/841499565.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минтранс России ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, а также с причастными организациями проработает варианты развития таких дорог и на других направлениях, озвученных президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе министерства.
"Минтранс ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Для этого будет создана соответствующая рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов РФ", — сообщили в Минтрансе РФ.
Путин в четверг поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом. А также обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород, далее в Казань и в уральские регионы; от Москвы в Воронеж и далее в Адлер. Надо будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк, отметил президент. Также он пообещал обсудить с Белоруссией создание магистрали Москва-Минск.
ОАО "РЖД", добавили в министерстве, ведет проектирование данного маршрута.
"Минтрансом совместно с причастными организациями будут проработаны варианты развития ВСМ и на других направлениях, озвученных президентом России", — отметили в Минтрансе.