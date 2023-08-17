МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минтранс России ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, а также с причастными организациями проработает варианты развития таких дорог и на других направлениях, озвученных президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе министерства. ВСМ создаст новые возможности для развития Петербурга

"Минтранс ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Для этого будет создана соответствующая рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов РФ", — сообщили в Минтрансе РФ.

Путин в четверг поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом. А также обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород, далее в Казань и в уральские регионы; от Москвы в Воронеж и далее в Адлер. Надо будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк, отметил президент. Также он пообещал обсудить с Белоруссией создание магистрали Москва-Минск.

ОАО "РЖД", добавили в министерстве, ведет проектирование данного маршрута.

"Минтрансом совместно с причастными организациями будут проработаны варианты развития ВСМ и на других направлениях, озвученных президентом России", — отметили в Минтрансе.