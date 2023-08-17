МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта, нужно создавать комфортные условия для поездок граждан, пока не во всех регионах так происходит. Путин обсудил с чиновниками состояние общественного транспорта в стране

"Системной задачей является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах Российской Федерации. Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.

Он добавил, что эта задача должна быть обязательно выполнена и поручил кабмину "принять здесь все необходимые меры".

Президент России напомнил, что работа общественного транспорта находится в компетенции регионов. По словам главы государства, не все регионы способны обеспечить рентабельность транспорта, поэтому необходимо помочь создать условия комфортных поездок для всех жителей, как в городах, так и в селах.