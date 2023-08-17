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https://1prime.ru/transport/20230817/841500008.html
Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта
Транспорт
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Президент России Владимир Путин поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта, нужно создавать комфортные условия для поездок граждан,... ПРАЙМ, 17.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта, нужно создавать комфортные условия для поездок граждан, пока не во всех регионах так происходит.
"Системной задачей является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах Российской Федерации. Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.
Он добавил, что эта задача должна быть обязательно выполнена и поручил кабмину "принять здесь все необходимые меры".
Президент России напомнил, что работа общественного транспорта находится в компетенции регионов. По словам главы государства, не все регионы способны обеспечить рентабельность транспорта, поэтому необходимо помочь создать условия комфортных поездок для всех жителей, как в городах, так и в селах.