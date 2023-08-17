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https://1prime.ru/transport/20230817/841500258.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено в направлении Керчи
Транспорт
Новости
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено пока только в направлении Керчи, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту. Ранее в четверг телеграм-канал... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, движение по мосту
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 17 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено пока только в направлении Керчи, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.
Ранее в четверг телеграм-канал информировал о приостановке движения транспорта на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в направлении Керчи. Со стороны полуострова движение в сторону Краснодарского края еще приостановлено", — говорится в сообщении.