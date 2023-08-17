СОЧИ, 17 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено пока только в направлении Керчи, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.

Ранее в четверг телеграм-канал информировал о приостановке движения транспорта на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в направлении Керчи. Со стороны полуострова движение в сторону Краснодарского края еще приостановлено", — говорится в сообщении.