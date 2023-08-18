МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Правительство Литвы с пятницы временно закрывает пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны — "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны — "Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Власти Белоруссии заявили, что постараются минимизировать негативные последствия, в том числе усилят смены на оставшихся КПП. Литва перекрыла пропускной пункт "Мядининкай" на границе с Белоруссией

Правительство Литвы на заседании 16 августа приняло решение с 18 августа временно закрыть два пограничных пункта из шести на границе с Белоруссией. В качестве причины закрытия министерство транспорта Литвы указало "изменения геополитической ситуации", "угрозы национальной безопасности" и "стремление пресечь контрабанду".

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что действия Литвы являются очередным неконструктивным и недружественным шагом Вильнюса и приведут к росту очередей транспорта на границе Белоруссии со странами ЕС.

В белорусском госпогранкомитете считают, что настоящей причиной закрытия двух КПП является стремление Литвы не только воспрепятствовать перемещению грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу в Белоруссию, а озвученное объяснение о "якобы угрозе безопасности" не соответствует истинным причинам такого решения.

Министерство транспорта Литвы утверждает, что закрытие двух КПП принципиально не изменит ситуацию с грузоперевозками и очередями на границе, так как через КПП "Шумскас" может проезжать только легковой транспорт, а через КПП "Твярячюс" — автомобили и пустые грузовики. По данным министерства, пограничники с двух закрываемых КПП будут направлены на другие пункты, а транспортные потоки — на КПП "Мядининкай", где заканчивается ремонт.

Государственный таможенный комитет Белоруссии заявил, что примет меры, чтобы минимизировать негативные последствия от закрытия Литвой двух пунктов пропуска, в том числе усилит рабочие смены на оставшихся КПП "Каменный Лог", "Котловка" и "Урбаны".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения там ЧВК "Вагнер", но только в координации с Польшей и Латвией. В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов.

Соседняя с Литвой Латвия на полгода с 11 августа усилила режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну. Госпогранслужба Латвии сообщила, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока нелегальной миграции. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в среду созвал заседание совета национальной безопасности для обсуждения ситуации на восточной границе страны и нахождения ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.

Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди из автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления автомобилей. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работают лишь один КПП для грузового транспорта и один – для легкового. В результате очереди из транспорта наблюдаются на выезде из Белоруссии в Польшу, Литву, периодически в Латвию.