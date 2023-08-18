МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Полеты самолетов временно ограничивались утром в пятницу в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации. Red Wings вернулась к штатному расписанию

Ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский. В 04:30 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты", — сообщили в Росавиации.

"В настоящее время аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что из-за ограничений на запасные аэропорты было перенаправлено семь рейсов, где они выполнили успешную посадку. Три на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три в Пулково (Санкт-Петербург) и один рейс из Стамбула приземлился в Минске.

"После отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения", — сообщает ведомство.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов в период временного ограничения на прием и отправку рейсов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.