МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Борт авиакомпании Red Wings, который вылетел из аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх, был вынужден вернуться из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщил РИА Новости перевозчик. Хуснуллин назвал примерные сроки восстановления аэропорта Донецка

"Восемнадцатого августа рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы аэропорт Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынуждено вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира", — сказано в сообщении.

Командир воздушного судна принял решение о возврате судна в аэропорт вылета.

"В аэропорту борт ожидает машина скорой помощи с бригадой врачей", — добавили в авиакомпании.

Также уточняется, что на борту было 410 человек. Плохо стало мужчине 50 лет — он неоднократно терял сознание. Самолет приземлился в 8.45 мск. Пассажира, у которого ухудшилось здоровье во время полета, приняли врачи скорой помощи.