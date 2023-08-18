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Вылетевший в Египет борт Red Wings вернулся в аэропорт Жуковский
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. Борт авиакомпании Red Wings, который вылетел из аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх, был вынужден вернуться из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщил РИА Новости перевозчик... ПРАЙМ, 18.08.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, египет, пассажир, red wings
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Борт авиакомпании Red Wings, который вылетел из аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх, был вынужден вернуться из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщил РИА Новости перевозчик.
"Восемнадцатого августа рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы аэропорт Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынуждено вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира", — сказано в сообщении.
Командир воздушного судна принял решение о возврате судна в аэропорт вылета.
"В аэропорту борт ожидает машина скорой помощи с бригадой врачей", — добавили в авиакомпании.
Также уточняется, что на борту было 410 человек. Плохо стало мужчине 50 лет — он неоднократно терял сознание. Самолет приземлился в 8.45 мск. Пассажира, у которого ухудшилось здоровье во время полета, приняли врачи скорой помощи.