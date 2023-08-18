ТАШКЕНТ, 18 авг — ПРАЙМ. Авиационные власти Узбекистана выдали разрешение российской авиакомпании UVT Aero на регулярные полеты в республику по маршруту Казань — Ташкент, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского министерства транспорта. Узбекистан унифицирует ставки таможенных сборов согласно требованиям ВТО

"Агентством "Узавиация" 17 августа выдано эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных полетов в Республику Узбекистан авиакомпании UVT Aero по маршруту Казань – Ташкент – Казань", — говорится в сообщении в телеграм-канале минтранса.

По данным ведомства, разрешение выдано на основании межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Узбекистаном и Россией.

Полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200, добавили в минтрансе.