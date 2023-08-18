2023-08-18T10:16:06+03:00
2023-08-18T10:16:06+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230818/841503834.html
Российская UVT Aero получила разрешение на полеты в Узбекистан
Транспорт
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Авиационные власти Узбекистана выдали разрешение российской авиакомпании UVT Aero на регулярные полеты в республику по маршруту Казань — Ташкент, сообщает в пятницу пресс-служба... ПРАЙМ, 18.08.2023
транспорт, бизнес, новости, узбекистан, казань, uvt aero, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТАШКЕНТ, 18 авг — ПРАЙМ. Авиационные власти Узбекистана выдали разрешение российской авиакомпании UVT Aero на регулярные полеты в республику по маршруту Казань — Ташкент, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского министерства транспорта.
"Агентством "Узавиация" 17 августа выдано эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных полетов в Республику Узбекистан авиакомпании UVT Aero по маршруту Казань – Ташкент – Казань", — говорится в сообщении в телеграм-канале минтранса.
По данным ведомства, разрешение выдано на основании межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Узбекистаном и Россией.
Полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200, добавили в минтрансе.