МАХАЧКАЛА, 18 авг — ПРАЙМ. Порядка 1,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия повреждено на федеральной трассе Астрахань – Махачкала в результате взрыва, произошедшего вечером 14 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Упрдор "Кавказ". Путин поручил МЧС минимизировать ущерб при взрыве в Махачкале

"Были повреждены пять дорожных знаков, 1,5 тысячи квадратных метров дорожнопго покрытия, дорожная разметка на площади 200 квадратных метров", – сообщили в управлении.

Уточняется, что повреждения пришлись на участок федеральной трассы км 471 – км 472. Восстановить дорожную инфраструктуру планируется в течение 7 дней со дня ЧП.

Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.