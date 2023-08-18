2023-08-18T10:37:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230818/841504217.html
Дана оценка повреждений федеральной трассы из-за взрыва в Махачкале
Транспорт
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Порядка 1,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия повреждено на федеральной трассе Астрахань – Махачкала в результате взрыва, произошедшего вечером 14 августа, сообщили... ПРАЙМ, 18.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, трасса, повреждения, махачкала
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МАХАЧКАЛА, 18 авг — ПРАЙМ. Порядка 1,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия повреждено на федеральной трассе Астрахань – Махачкала в результате взрыва, произошедшего вечером 14 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Упрдор "Кавказ".
"Были повреждены пять дорожных знаков, 1,5 тысячи квадратных метров дорожнопго покрытия, дорожная разметка на площади 200 квадратных метров", – сообщили в управлении.
Уточняется, что повреждения пришлись на участок федеральной трассы км 471 – км 472. Восстановить дорожную инфраструктуру планируется в течение 7 дней со дня ЧП.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.