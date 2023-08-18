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Вернувшийся в аэропорт рейс Red Wings вылетел по маршруту
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. Рейс авиакомпании Red Wings в Египет, вернувшийся в аэропорт вылета Жуковский из-за ухудшения здоровья пассажира, вылетел по маршруту, сообщили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 18.08.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, египет, red wings, пассажир
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Red Wings в Египет, вернувшийся в аэропорт вылета Жуковский из-за ухудшения здоровья пассажира, вылетел по маршруту, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее сообщалось, что самолет Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в Шарм-эль-Шейх, утром в пятницу вынуждено вернулся из-за ухудшения здоровья пассажира. Речь идет о рейсе WZ-3025. На борту было 410 человек. Плохо стало мужчине 50 лет. Самолет приземлился в 8.45 мск. Пассажира, у которого ухудшилось здоровье во время полета, приняли врачи скорой помощи.
"Вылетел (рейс — ред.) в 10.25", — сообщили в Red Wings.