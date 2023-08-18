МИНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия подписали в пятницу соглашение о международных автомобильных перевозках, сообщила пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии. Белоруссия и Россия начали проектную проработку выпуска самолета

Как отметили в ведомстве, реализация подписанного договора позволит выполнять каботажные автомобильные перевозки грузов по территории РФ при выполнении определенных соглашением условий, а также к 1 января 2030 года поэтапно перейти к полной безразрешительной системе на осуществление международных автомобильных перевозок грузов.

"Сегодня в Москве в рамках выполнения мероприятий Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка подписано соглашение о международных автомобильных перевозках. Подписи под документом поставили главы транспортных ведомств Белоруссии и России Алексей Ляхнович и Виталий Савельев", — сказано в сообщении министерства.

БЕЗРАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Москва и Минск договорились до 2030 года поэтапно отменить необходимость оформлять разрешения на автомобильные перевозки в третьи страны, говорится в сообщении российского министерства транспорта.

"Сегодня в Минтрансе России было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о международных автомобильных перевозках… В настоящее время перевозки между двумя государствами осуществляются без разрешений, кроме перевозок грузов в третьи страны и из них. Соглашение предусматривает постепенную отмену разрешительной системы, которая касается международных автомобильных перевозок грузов в третьи страны или из них", — отмечается в сообщении.

"Отмена будет осуществляться поэтапно, начиная с 1 января 2024 года и заканчивая 1 января 2030 года", — добавили в Минтрансе РФ.

В министерстве также отметили, что в практическом плане документ также позволит регулировать выполнение каботажных перевозок и упростит доступ российских и белорусских перевозчиков к рынкам третьих стран.