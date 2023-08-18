МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings потратила 120 миллионов рублей на резервирование бортов других авиакомпаний, чтобы устранить ситуацию с задержками рейсов, сообщил ее гендиректор Евгений Солодилин. Вернувшийся в аэропорт рейс Red Wings вылетел по маршруту

Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняли Росавиация и сама авиакомпания. 17 августа Red Wings полностью вошла в расписание, все пассажиры задержанных рейсов вернулись в Россию.

"Ночью на оперативном штабе с воскресенья на понедельник мной было принято решение о выделении 120 миллионов рублей на резервирование воздушных судов других авиакомпаний. В 9 часов утра была договоренность с авиакомпанией "Икар", что они закрывают рейс из Екатеринбурга в Анталию, из Анталии в Екатеринбург на тот момент была самая большая задержка — около 35 часов — мы начали резервировать "Икаром". И понимая то, что мы не ввели в строй третью машину, тут же днем с авиакомпанией "Икар" была договоренность, что мы заказываем у них ещё 9 рейсов", — рассказал Солодилин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он уточнил, что авиакомпания также обсуждала возможность резервирования борта iFly (для рейса из Жуковского в Шарм-эль-Шейх), но власти Египта не разрешили его пролет из-за двойной регистрации воздушного судна.