МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. РЖД запускают в своем мобильном приложении оплату билетов почти на все электрички через Систему быстрых платежей (СБП) с кешбэком до 20%, сообщила компания. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда

"С 21 августа приобрести билет на пригородные электропоезда можно с кешбэком до 20%. Чтобы поездка в электричке стоила дешевле, ее необходимо оплатить через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении "РЖД Пассажирам", — говорится в сообщении РЖД в пятницу.

Отмечается, что воспользоваться такой опцией могут до 31 декабря 2023 года пассажиры пригородных компаний на сети РЖД, "за исключением ЦППК и МТ ППК".

"Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей в месяц для одного пользователя. Кешбэк начисляется в течение трёх дней обратно на счет, с которого пассажир оплачивает проезд в электричке", — уточнили РЖД условия акции.