2023-08-18T13:27:06+03:00
2023-08-18T13:27:06+03:00
2023-08-18T13:27:06+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230818/841509104.html
РЖД запускают кешбэк за билеты на электрички
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. РЖД запускают в своем мобильном приложении оплату билетов почти на все электрички через Систему быстрых платежей (СБП) с кешбэком до 20%, сообщила компания. "С 21 августа... ПРАЙМ, 18.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, электрички, билеты, кешбэк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. РЖД запускают в своем мобильном приложении оплату билетов почти на все электрички через Систему быстрых платежей (СБП) с кешбэком до 20%, сообщила компания.
"С 21 августа приобрести билет на пригородные электропоезда можно с кешбэком до 20%. Чтобы поездка в электричке стоила дешевле, ее необходимо оплатить через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении "РЖД Пассажирам", — говорится в сообщении РЖД в пятницу.
Отмечается, что воспользоваться такой опцией могут до 31 декабря 2023 года пассажиры пригородных компаний на сети РЖД, "за исключением ЦППК и МТ ППК".
"Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей в месяц для одного пользователя. Кешбэк начисляется в течение трёх дней обратно на счет, с которого пассажир оплачивает проезд в электричке", — уточнили РЖД условия акции.