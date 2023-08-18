МИНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Либерализация автомобильных перевозок между Белоруссией и Россией будет проведена в пять этапов, сообщил журналистам министр транспорта Белоруссии Алексей Ляхнович, комментируя подписанное в пятницу в Москве двустороннее соглашение о международных автоперевозках. Минэкономики Белоруссии ожидает роста ВВП страны по итогам года

"С 1 января будущего года мы открываем первый этап, но вообще всего пять этапов. И постепенно к 2030 году мы выйдем на безразрешительную систему, на полную либерализацию автомобильных перевозок. Это даст возможность развиваться как бизнесу в двух странах и в целом в Союзном государстве, так и поможет простым гражданам получить более дешевый продукт", — приводит агентство Белта слова Ляхновича.

Министр пояснил, что в соответствии с соглашением в 2025 году планируется сделать безразрешительной систему перевозок грузов в страны СНГ. "2026 год — это отдельные страны Европейского союза, которые мы отложили немножко на потом из-за санкций. Ну и 2030 год — это полная безразрешительная система", — рассказал замглавы белорусского минтранса.

Он также добавил, что это соглашение должно пройти процедуры ратификации в обеих странах.