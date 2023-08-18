2023-08-18T14:43:12+03:00
2023-08-18T14:43:12+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230818/841511113.html
В Минтрансе Белоруссии рассказали о либерализации автоперевозок с Россией
Транспорт
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. Либерализация автомобильных перевозок между Белоруссией и Россией будет проведена в пять этапов, сообщил журналистам министр транспорта Белоруссии Алексей Ляхнович, комментируя... ПРАЙМ, 18.08.2023
транспорт, бизнес, новости, белоруссия, россия, автоперевозки, либерализация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Либерализация автомобильных перевозок между Белоруссией и Россией будет проведена в пять этапов, сообщил журналистам министр транспорта Белоруссии Алексей Ляхнович, комментируя подписанное в пятницу в Москве двустороннее соглашение о международных автоперевозках.
"С 1 января будущего года мы открываем первый этап, но вообще всего пять этапов. И постепенно к 2030 году мы выйдем на безразрешительную систему, на полную либерализацию автомобильных перевозок. Это даст возможность развиваться как бизнесу в двух странах и в целом в Союзном государстве, так и поможет простым гражданам получить более дешевый продукт", — приводит агентство Белта слова Ляхновича.
Министр пояснил, что в соответствии с соглашением в 2025 году планируется сделать безразрешительной систему перевозок грузов в страны СНГ. "2026 год — это отдельные страны Европейского союза, которые мы отложили немножко на потом из-за санкций. Ну и 2030 год — это полная безразрешительная система", — рассказал замглавы белорусского минтранса.
Он также добавил, что это соглашение должно пройти процедуры ратификации в обеих странах.