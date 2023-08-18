МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда массой до 115 килограммов с 1 сентября 2024 года будут ставиться на учет, они будут регистрироваться по тем же правилам, что и легкие беспилотники, подписано соответствующее постановление правительства, говорится в сообщении Минтранса РФ. Эксперт объяснил, когда выгоднее покупать авиабилеты за рубеж на Новый год

К сверхлегким пилотируемым гражданским воздушным судам массой до 115 килограммов можно, в частности, отнести парапланы, дельтапланы и одноместные планеры. В министерстве отметили, что в настоящее время они не подлежат регистрации, статистика об их количестве отсутствует. При этом в 2022 году было зафиксировано 16 авиационных происшествий с такими воздушными судами.

"Документ вносит изменения в уже действующие правила государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, распространяя их действие на пилотируемые воздушные суда массой конструкции 115 килограммов и менее", — прокомментировали постановление в Минтрансе.

"Воздушные суда этой категории будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас ставятся на учет "легкие" беспилотники. Изменения в правила учета вступят в силу 1 сентября 2024 года. После этого владельцы таких воздушных судов в течение 60 дней должны будут поставить их на учет в соответствии с обновленными правилами", — добавили в министерстве.