МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) продлевает курсирование поезда "Таврия" между Москвой и Симферополем из-за высокого спроса, время в пути в сторону Крыма будет сокращено на четыре часа, сообщила компания. "Гранд Сервис Экспресс" возобновил продажи билетов в Крым за 90 суток

"Гранд Сервис Экспресс" продлевает курсирование поезда №159/160 "Таврия" сообщением Москва – Симферополь. Изначально предполагалось, что поезд будет курсировать до сентября, однако в связи с высоким спросом он останется в расписании. Время в пути в сторону Крыма будет сокращено на четыре часа", — говорится в сообщении.

Поезд №159/160 составлен из купейных вагонов нового модельного ряда. Сейчас поезд отправляется из Москвы в 9.42 и прибывает в Симферополь на следующий день в 20.40. Начиная с 30 сентября, поезд будет уходить из Москвы в 13.40. Время прибытия в Симферополь не изменится.

Из Симферополя поезд продолжит курсировать действующим расписанием с отправлением в 10.40 и прибытием в Москву на следующий день в 23.40.

Поезд следует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Этим графиком он продолжит курсировать вплоть до вступления в силу нового расписания движения пассажирских поездов (10 декабря 2023 года).

В каждом вагоне оборудован душ, работают кондиционеры, пассажиры могут воспользоваться информационно-развлекательной системой, напомнила компания.