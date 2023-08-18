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Собянин назвал число пассажиров в первый день работы МЦД-3
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 350 тысяч пассажиров совершили поездки в первый день работы МЦД-3, зафиксирован рекордный пассажиропоток в сравнении прошлой пятницей. "350... ПРАЙМ, 18.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, москва, мцд-3
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 350 тысяч пассажиров совершили поездки в первый день работы МЦД-3, зафиксирован рекордный пассажиропоток в сравнении прошлой пятницей.
"350 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы. И мы уже зафиксировали рекордный рост потока на 54% по сравнению с пятницей прошлой недели", — написал он в своем телеграм-канале.
Мэр также отметил, что самыми востребованными стали станции Зеленоград-Крюково, Андроновка, Ховрино, Лихоборы, Химки, Раменское.