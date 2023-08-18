МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 350 тысяч пассажиров совершили поездки в первый день работы МЦД-3, зафиксирован рекордный пассажиропоток в сравнении прошлой пятницей.

"350 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы. И мы уже зафиксировали рекордный рост потока на 54% по сравнению с пятницей прошлой недели", — написал он в своем телеграм-канале.

Мэр также отметил, что самыми востребованными стали станции Зеленоград-Крюково, Андроновка, Ховрино, Лихоборы, Химки, Раменское.