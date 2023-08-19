МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что возрождение речного транспорта станет стимулом развития российской экономики. В России вводят постановку на учет парапланов и дельтапланов

"Возрождение речного транспорта станет стимулом развития экономики. Россия входит в тройку стран по длине водных путей. Это преимущество важно использовать. Реки позволяют доставлять грузы и пассажиров в районы, с которыми отсутствует ж/д и автомобильное сообщение. Важный экономический фактор: километр перевозки на судне на 15% дешевле, чем по железной дороге, и на 25% — чем на автомобиле", — написал Володин.

По его словам, в регионах России, где расположены внутренние водные пути, создается 90% ВВП страны и проживает 80% населения. Володин подчеркнул, что в каждом из российских городов-миллионников есть хотя бы одна крупная водная артерия.

Председатель ГД отметил, что для обсуждения вопросов развития речного пассажирского транспорта 21 августа будет проведено выездное совещание Совета Государственной Думы на заводе по производству судов на подводных крыльях в Чкаловском районе Нижегородской области.

"Важно выработать законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта. Это повысит качество жизни людей во многих субъектах нашей страны. Начать планируем с регионов, находящихся на реке Волге. Их — 16. А если говорить о Волжском бассейне — 38", — добавил Володин.