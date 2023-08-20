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В столичных аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы
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В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые борты направляют в Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По... ПРАЙМ, 20.08.2023
новости, транспорт, бизнес, регионы, экономика, россия, москва, аэропорты, задержки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые борты направляют в Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 3.25 мск воскресенья, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны три рейса на вылет и три рейса на прилет. Рейс из Сочи перенаправлен в "Шереметьево". Во "Внуково" на ближайшие два часа на вылет задержаны четыре рейса, на прилет — три рейса задержаны, один отменен. Также для ряда рейсов изменен терминал прилета и вылета.
Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.