МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые борты направляют в Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Полеты в аэропорты Москвы в пятницу были временно ограничены

По информации на 3.25 мск воскресенья, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны три рейса на вылет и три рейса на прилет. Рейс из Сочи перенаправлен в "Шереметьево". Во "Внуково" на ближайшие два часа на вылет задержаны четыре рейса, на прилет — три рейса задержаны, один отменен. Также для ряда рейсов изменен терминал прилета и вылета.

Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.