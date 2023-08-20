МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рано утром в воскресенье были ограничены полеты в аэропорты Внуково и Домодедово, сейчас аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно, сообщили в Росавиации. Полеты в аэропорты Москвы в пятницу были временно ограничены

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении, которую удалось пресечь силами ПВО. В Минобороны РФ отметили, что около 4.00 мск 20 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.

"Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово", — сообщили в Росавиации.

В этой связи шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты: в Шереметьево (3 рейса), Нижний Новгород (2 рейса) и Санкт-Петербург (1 рейс). После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения.

В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

"В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно", — доставили в ведомстве.