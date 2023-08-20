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Украинский беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Курске
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Крыша, фасад и платформа на железнодорожном вокзале Курска получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, ремонтные работы начнутся в ближайшее время, сообщил... ПРАЙМ, 20.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, беспилотник, курск, вокзал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Крыша, фасад и платформа на железнодорожном вокзале Курска получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, ремонтные работы начнутся в ближайшее время, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В ночь на воскресенье он сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения
"Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время. Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал", — говорится в сообщении Старовойта в его телеграм-канале.