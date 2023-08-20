МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Крыша, фасад и платформа на железнодорожном вокзале Курска получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, ремонтные работы начнутся в ближайшее время, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Исследование показало, сколько россияне тратят на заправку автомобиля

В ночь на воскресенье он сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения

"Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время. Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал", — говорится в сообщении Старовойта в его телеграм-канале.