МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Сэкономить до 20% можно, купив билеты на поезд в обе стороны или по невозвратному тарифу, рассказал РИА Новости руководитель транспортных сервисов "Яндекс Путешествий" Василий Бурнин. Эксперт рассказала, когда можно купить смартфон по самой выгодной цене

"При покупке билетов сразу в обе стороны, а не по отдельности, можно сэкономить до 20%. Точный размер скидки зависит от направления и других факторов, но так будет точно дешевле, чем покупать билеты по отдельности", — поделился Бурнин.

Эксперт подчеркнул, что приобретать билеты на популярные направления или в высокий сезон лучше не меньше чем за 35-37 дней до отправления — так можно сэкономить до 40% на стоимости и выбрать подходящие места в вагоне. Билет на поезд с отправлением в обед или другое неудобное время тоже будет стоить дешевле.

Он отметил, что в течение года есть несколько периодов, когда действует пониженный тариф на вагоны СВ, купе и плацкарт, и выгода от базового тарифа может достигать 15%. В основном это периоды между праздниками и школьными каникулами — "например, с 9 января по 21 февраля, март до начала школьных каникул, практически весь апрель, период с середины сентября до середины октября, а также ноябрь после длинных выходных и декабрь до начала новогодних праздников".

Еще, по словам Бурнина, сэкономить 10-20% можно, купив билет по невозвратному тарифу, однако такие билеты есть не на всех поездах.

"Если вы путешествуете не в сезон или в непопулярном направлении, можно покупать билеты и за несколько дней до отправления. Так вы можете сэкономить из-за низкого спроса. Кроме того, не позднее чем за 5 дней до отправления поезда, могут добавить дополнительные вагоны в состав. Если билетов на нужный вам поезд нет в моменте и вы покупаете билеты близко к дате отправления, можно рискнуть и подождать еще немного — билеты могут появиться, причем по выгодной цене", — добавил он.