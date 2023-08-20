МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Вокзал Курска после атаки украинского беспилотника в настоящее время работает в штатном режиме, идут ремонтные работы, движение поездов по станции не прерывалось, следует из сообщения Московской железной дороги (филиал РЖД). Украинский беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Курске

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Позднее он рассказал, что во время ЧП 50 человек были оперативно эвакуированы из здания вокзала, повреждения получили крыша, фасад, первая платформа, есть последствия и в зале ожидания и пешеходном тоннеле.

"В настоящее время вокзал Курска работает в штатном режиме. Железнодорожники проводят ремонтно-восстановительные работы. Движение поездов по станции не прерывалось", — говорится в сообщении МЖД.