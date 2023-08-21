МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Московский аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — сообщили в аэропорту.