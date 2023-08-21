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https://1prime.ru/transport/20230821/841524929.html
Аэропорт Внуково ограничил прием и выпуск самолетов
Транспорт
Новости
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Московский аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов... ПРАЙМ, 21.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Московский аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — сообщили в аэропорту.