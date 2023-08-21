МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ограничительные меры на полеты, введенные утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, снять, по состоянию на 09:00 мск все они работают в штатном режиме, сообщила Росавиация. Авиакомпания "Россия" начнет полеты в Гавану

"Сегодня утром, 21 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский… По состоянию на 09:00 мск аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее журналистам РИА Новости сообщили, что "Домодедово" и "Внуково" с 8.30 понедельника начали работать в штатном режиме после введенных ранее ограничений на прием и вылет самолетов.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26 до 08:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", — сказали в аэропорту "Домодедово".

"С 8:30 международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — заявили во "Внуково".

По данным Росавиации, из-за ограничений на полеты в аэропорты Московского авиаузла на запасные аэродромы направили 45 пассажирских и два грузовых рейса.

"В этой связи (в связи с введением временных ограничений — ред.) 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 08.30 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.