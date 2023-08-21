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2023
https://1prime.ru/transport/20230821/841525571.html
"Аэрофлот" сообщил о задержке рейсов в "Шереметьево"
Транспорт
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Ряд рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из-за закрытия утром московского аэропорта "Шереметьево" ушли на запасные аэродромы, некоторые будут выполнены с задержкой, авиакомпания... ПРАЙМ, 21.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот, задержка рейсов, шереметьево
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ряд рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из-за закрытия утром московского аэропорта "Шереметьево" ушли на запасные аэродромы, некоторые будут выполнены с задержкой, авиакомпания скорректировала расписание, сообщили РИА Новости в перевозчике.
Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, на 09.00 мск все они работают штатно.
"В связи с закрытием аэропорта Шереметьево с 6.25 до 8.30 мск на прием и вылет самолетов ряд рейсов ушли на запасные аэродромы. Некоторые рейсы из Москвы будут выполнены с задержкой, авиакомпания скорректировала расписание", — сообщили в "Аэрофлоте".