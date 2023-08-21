МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ряд рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из-за закрытия утром московского аэропорта "Шереметьево" ушли на запасные аэродромы, некоторые будут выполнены с задержкой, авиакомпания скорректировала расписание, сообщили РИА Новости в перевозчике. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы

Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, на 09.00 мск все они работают штатно.

"В связи с закрытием аэропорта Шереметьево с 6.25 до 8.30 мск на прием и вылет самолетов ряд рейсов ушли на запасные аэродромы. Некоторые рейсы из Москвы будут выполнены с задержкой, авиакомпания скорректировала расписание", — сообщили в "Аэрофлоте".