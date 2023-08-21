НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Московские аэропорты заработали в штатном режиме

Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет. Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщали РИА Новости, что ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Корреспондент агентства также передавал, что Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.

"Двадцать первого августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время 7 бортов вылетели. С пассажирами еще двух рейсов работают представители авиакомпаний", — рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.