МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Идея запрета продажи дополнительных услуг на внутренних рейсах в облет Москвы, субсидируемых государством, требует тщательной проработки: возможность выбора для пассажира следует сохранить, поделился мнением с РИА Новости зампредседателя Общественного совета при Минтрансе РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Эксперт объяснил, когда выгоднее покупать авиабилеты за рубеж на Новый год

Ранее в понедельник "Российская газета" сообщила, что Минтранс РФ намерен запретить авиакомпаниям продажу дополнительных услуг на внутренних рейсах в облет Москвы, субсидируемых государством — соответствующие корректировки ведомство подготовило в постановление правительства № 1242. РИА Новости направило запрос в Минтранс РФ.

"Инициатива требует тщательной проработки. Важно, чтобы пассажиры имели возможность выбрать место на борту, багаж, другие опции. Возможно, для этого придется снизить стоимость данных услуг на субсидируемых рейсах, но саму возможность выбора для пассажира следует сохранить. Было бы более правильно субсидировать только саму перевозку, а все остальное оставить на усмотрение пассажиров и авиакомпаний", — отметил Зотов.

Что же касается законодательства в целом, то в нём стоит большее внимание уделить стандартизации провоза ручной клади и автоматизации выплаты компенсации за задержку рейсов, "а данные вопросы следует пока оставить в прежнем виде", заключил он.