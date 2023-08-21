МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Число задержанных в Москве рейсов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" по сравнению с утренними данными сократилось до 70, количество отмененных рейсов возросло до четырех, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Эксперт оценил идею запрета продажи допуслуг на некоторые авиарейсы

Согласно данным на 12.46 мск, в аэропорту "Внуково" задержано семь рейсов; "Домодедово" — задержано 17 рейсов и один отменен; в аэропорту "Шереметьево" 46 рейсов задержано и три отменено.

Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", на 09.00 мск все они работают в обычном режиме. По данным на 9.27 мск, девяносто четыре рейса там были задержаны, один — отменен.