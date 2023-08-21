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В московских аэропортах сократилось количество задержанных рейсов
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. Число задержанных в Москве рейсов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" по сравнению с утренними данными сократилось до 70, количество отмененных рейсов возросло... ПРАЙМ, 21.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Число задержанных в Москве рейсов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" по сравнению с утренними данными сократилось до 70, количество отмененных рейсов возросло до четырех, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
Согласно данным на 12.46 мск, в аэропорту "Внуково" задержано семь рейсов; "Домодедово" — задержано 17 рейсов и один отменен; в аэропорту "Шереметьево" 46 рейсов задержано и три отменено.
Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", на 09.00 мск все они работают в обычном режиме. По данным на 9.27 мск, девяносто четыре рейса там были задержаны, один — отменен.