МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю, сообщил в понедельник член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк. Украина намерена использовать новый черноморский маршрут для поставок зерна

Ранее бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан заявил газете Financial Times, что Украина завершает работу над сделкой с мировыми страховыми компаниями по страхованию судов, перевозящих зерно через Черное море, чтобы создать безопасный коридор для экспорта. Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщили ранее турецкие СМИ. По заявлению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года.

"Правительство приняло решение и создало страховой фонд в 20 миллиардов гривен (около 547 миллионов долларов)", — сказал Лабазюк на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Рада".

Как утверждает депутат, решение достаточно весомое для того, чтобы иностранные судовладельцы были готовы отправлять свои суда в украинские порты.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые.