Депутат Рады Лабазюк: страховой фонд для зерновозов составляет $547 миллионов
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю, сообщил в понедельник член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.
Ранее бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан заявил газете Financial Times, что Украина завершает работу над сделкой с мировыми страховыми компаниями по страхованию судов, перевозящих зерно через Черное море, чтобы создать безопасный коридор для экспорта. Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщили ранее турецкие СМИ. По заявлению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года.
"Правительство приняло решение и создало страховой фонд в 20 миллиардов гривен (около 547 миллионов долларов)", — сказал Лабазюк на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Рада".
Как утверждает депутат, решение достаточно весомое для того, чтобы иностранные судовладельцы были готовы отправлять свои суда в украинские порты.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые.
https://1prime.ru/transport/20230821/841528944.html