С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — ПРАЙМ. Второй скоростной пассажирский катамаран проекта 04580 "Котлин" вышел на линию между Санкт-Петербургом и туристско-рекреационным кластером "Остров фортов" в Кронштадте, сообщила пресс-служба кластера. Банк "Санкт-Петербург" отчитался о чистой прибыли за первое полугодие

"19 августа на водном маршруте между центральным районом Санкт-Петербурга и причалом музейно-исторического парка "Остров фортов" в Кронштадте начал курсировать новый скоростной катамаран "Форт Петр I", — говорится в сообщении.

"Форт Петр I" – второе судно из серии шести скоростных пассажирских катамаранов инновационного проекта 04580 "Котлин". 20 июля этого года на линии начал работу "Форт Кроншлот" – головное судно проекта. Катамараны строятся специально для перевозок на водном маршруте, соединяющем центр Северной столицы с туристско-рекреационным кластером "Остров фортов".

Скоростной пассажирский катамаран "Форт Петр I" был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе весной прошлого года. Успешно пройдя все этапы строительства, контрольные проверки и ходовые испытания, новый катамаран за первые три дня работы на линии осуществил 26 рейсов и перевез более 2400 пассажиров.

"Популярность Кронштадта как туристского направления растет год от года, а с открытием Музея военно-морской славы и повышенным интересом к нему спрос на поездки по воде стал еще выше. Катамараны — это ответ на потребность туристов в быстром и комфортом трансфере до острова Котлин. Они представляют собой оптимальное сочетание скорости, повышенной пассажировместимости, комфортабельности и отличных мореходных качеств. До 2026 года мы пополним наш флот еще четырьмя такими судами. Кроме того, будут построены четыре экскурсионно-прогулочных катамарана проекта "Соммерс", которые будут курсировать по экскурсионным маршрутам в прилегающей к Кронштадту акватории, а с открытием после реставрации островных фортов "Кроншлот" и "Император Александр Первый" обеспечат транспортное сообщение с ними", — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

Создание серии судов проекта 04580 "Котлин" стало возможным в рамках развития кластера "Остров фортов" и реализации государственной программы по обновлению пассажирского флота. Катамараны строятся при поддержке Минпромторга России и по заказу Государственной транспортной лизинговой компании. Заказчиком выступила судоходная компания "Нева Тревел", владеющая флотом из 41 пассажирского судна различного типа — самым крупным в Санкт-Петербурге — и перевозящая более 1 миллиона пассажиров ежегодно.

По условиям контракта, вторая пара катамаранов выйдет на линию в навигацию 2024 года, и третья — в мае 2025 года. Остальные суда по итогам народного онлайн-голосования также получат названия в честь легендарных кронштадтских фортов – "Форт Александр I", "Форт Тотлебен", "Форт Обручев", "Форт Шанц".

Кроме того, между проектом "Остров фортов", ООО "Нева Тревел" и Минпромторгом ранее был подписан контракт на строительство четырех новых экскурсионно-прогулочных катамарана проекта 04710 "Соммерс". Закладка первой пары этих катамаранов состоялась на Средне-Невском Судостроительном заводе в июне этого года. Суда проекта "Соммерс", которые планируется ввести в эксплуатацию попарно — в 2024 и 2025 годах соответственно — не только обеспечат перевозки в акватории фортов Кронштадта, они будут доставлять пассажиров к полностью изолированным от берега фортам "Кроншлот" и "Император Александр Первый", которые в рамках проекта "Остров фортов" к 2026 году будут отреставрированы и открыты для посещения.

Регулярное пассажирское водное сообщение с Кронштадтом осуществляется уже третий год подряд – в 2021 году маршрут, которого не было почти десятилетие, был возобновлен совместными усилиями проекта "Остров фортов" и ООО "Нева Тревел". В 2022 году скоростными судами между Петербургом и Кронштадтом было перевезено более 56 000 пассажиров. С развитием кластера "Остров фортов" эта цифра, по прогнозам, может превысить 80 000 пассажиров в 2023 году.