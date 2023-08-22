2023-08-22T03:09:00+03:00
2023-08-22T03:23:03+03:00
2023-08-22T03:09:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230822/841534398.html
В столичных аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 2.56 мск вторника, на... ПРАЙМ, 22.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, москва, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, рейсы, задержка
https://cdnn.1prime.ru/images/84153/45/841534517.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84153/45/841534517.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84153/45/841534516.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84153/45/841534516.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84153/45/841534508.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84153/45/841534508.jpg
https://1prime.ru/transport/20230817/841490140.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 2.56 мск вторника, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны шесть рейсов на вылет и семь рейсов на прилет, два отменены. Во "Внуково" на ближайшие два часа на вылет задержаны семь рейсов, на прилет задержаны семь рейсов, один отменен. Также для ряда рейсов изменен терминал прилета и вылета, часть — перенаправлена в "Шереметьево".
Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью московского региона, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.