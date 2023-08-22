МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". "Аэрофлот" запустит рейсы из Екатеринбурга по трем туристическим маршрутам

По информации на 2.56 мск вторника, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны шесть рейсов на вылет и семь рейсов на прилет, два отменены. Во "Внуково" на ближайшие два часа на вылет задержаны семь рейсов, на прилет задержаны семь рейсов, один отменен. Также для ряда рейсов изменен терминал прилета и вылета, часть — перенаправлена в "Шереметьево".

Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью московского региона, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.