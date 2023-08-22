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В двух аэропортах Москвы ночью вводились ограничения
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Аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорты... ПРАЙМ, 22.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, москва, аэропорты, ограничения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно, сообщила Росавиация.
"Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Из них 9 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", — сообщила Росавиация.
В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
"В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно", — добавили в Росавиации.