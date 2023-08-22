МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно, сообщила Росавиация. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы

"Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Из них 9 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", — сообщила Росавиация.

В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

"В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно", — добавили в Росавиации.