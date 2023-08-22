МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла — "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". Нижегородский аэропорт принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома

По информации на 9.24 мск, во "Внуково" задержаны 5 рейсов и 3 отменено; в "Домодедово" задержаны 24 рейса; в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны и 3 отменено; "Жуковский"- задержан 1 рейс.

Ограничения на полеты вводились утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. В настоящее время все четыре аэропорта Московского авиаузла работают штатно.