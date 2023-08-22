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https://1prime.ru/transport/20230822/841536963.html
Все четыре аэропорта Московского авиаузла работают штатно
Транспорт
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Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла — "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", следует из... ПРАЙМ, 22.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэропорты, отмена рейсов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах Московского авиаузла — "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 9.24 мск, во "Внуково" задержаны 5 рейсов и 3 отменено; в "Домодедово" задержаны 24 рейса; в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны и 3 отменено; "Жуковский"- задержан 1 рейс.
Ограничения на полеты вводились утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. В настоящее время все четыре аэропорта Московского авиаузла работают штатно.