МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит Рязанской, Смоленской, Орловской и Ярославской области, а также Приморскому краю 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов, сообщила пресс-служба кабмина. В Правительстве заявили о старте производства новых туристических автобусов

"Распоряжение о распределении более 490 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Ярославская область получит около 100 млн рублей на продолжение капитального ремонта моста через Волгу в Рыбинске. Закончить его предполагается летом 2024 года.

В Рязани 100 миллионов рублей направят на ремонт участка трассы до автодороги "Северный обход города Рязани", отмечает кабмин.

Кроме того, сообщается, что также 100 миллионов рублей получит Смоленск на ремонт улиц и площади Победы.

"На реконструкцию Красного моста в Орле будет направлено 50 миллионов рублей. Работа над этим объектом находится в завершающей стадии. Кроме того, более 143 миллиона рублей пойдёт на восстановление магистралей в Приморском крае, пострадавших от паводка в 2022 году", — сказано в сообщении кабмина.