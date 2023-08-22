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Правительство выделит средства на ремонт дорог и мостов в регионах
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https://россиясегодня.рф
. Правительство РФ предоставит Рязанской, Смоленской, Орловской и Ярославской области, а также Приморскому краю 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов, сообщила... ПРАЙМ, 22.08.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит Рязанской, Смоленской, Орловской и Ярославской области, а также Приморскому краю 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Распоряжение о распределении более 490 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.
Отмечается, что Ярославская область получит около 100 млн рублей на продолжение капитального ремонта моста через Волгу в Рыбинске. Закончить его предполагается летом 2024 года.
В Рязани 100 миллионов рублей направят на ремонт участка трассы до автодороги "Северный обход города Рязани", отмечает кабмин.
Кроме того, сообщается, что также 100 миллионов рублей получит Смоленск на ремонт улиц и площади Победы.
"На реконструкцию Красного моста в Орле будет направлено 50 миллионов рублей. Работа над этим объектом находится в завершающей стадии. Кроме того, более 143 миллиона рублей пойдёт на восстановление магистралей в Приморском крае, пострадавших от паводка в 2022 году", — сказано в сообщении кабмина.