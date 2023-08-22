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2023
https://1prime.ru/transport/20230822/841537838.html
Поезда на Киевском направлении идут с задержками
Транспорт
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Поезда на Киевском направлении в столичном регионе в обе стороны идут с небольшим отставанием от графика из-за кратковременно перебоя в электроснабжении, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 22.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, железная дорога, электроснабжение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Поезда на Киевском направлении в столичном регионе в обе стороны идут с небольшим отставанием от графика из-за кратковременно перебоя в электроснабжении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
"Из-за кратковременно перебоя в электроснабжении в настоящее время движение поездов на Киевском направлении в обе стороны осуществляется с незначительным отставанием от графика — до 20 минут. Подача электроснабжения восстановлена", — сообщили в МЖД.
Московская железная дорога отмечает, что принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.