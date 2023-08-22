МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Поезда на Киевском направлении в столичном регионе в обе стороны идут с небольшим отставанием от графика из-за кратковременно перебоя в электроснабжении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда

"Из-за кратковременно перебоя в электроснабжении в настоящее время движение поездов на Киевском направлении в обе стороны осуществляется с незначительным отставанием от графика — до 20 минут. Подача электроснабжения восстановлена", — сообщили в МЖД.

Московская железная дорога отмечает, что принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.