МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа, как и две нижестоящие инстанции, признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с Российскими железными дорогами (РЖД) о ремонте и техобслуживании высокоскоростных поездов "Сапсан" от 20 апреля 2007 года и обязал ответчиков исполнять обязательства по договору. РЖД запускают кешбэк за билеты на электрички

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационные жалобы ответчиков – немецкой Siemens Mobility GmbH и российского ООО "Сименс Мобильность" — на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и майское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Суды полностью удовлетворили иск РЖД. На случай неисполнения решения в части возобновления исполнения обязательств по договору суды солидарно взыскали с ответчиков судебную неустойку в размере более 16 миллионов рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу.

Договор должен был действовать до 2053 года, однако в мае 2022 года структуры Siemens отказались от его исполнения. Как пояснили в немецком концерне, международные санкции и вытекающие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД. Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд

Между тем, суды, проанализировав регламенты ЕС, пришли к выводу, что из них "не следует запрет на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту поездов, а также запрет на поставку запасных частей, материалов для ремонта и обслуживания таких поездов, поскольку запрет касается исключительно поставки самих вагонов и электропоездов".

Этот иск сначала был подан в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но тот в сентябре прошлого года направил его по подсудности в Москву. До этого суд в Петербурге принял обеспечительные меры по иску, передав РЖД для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility GmbH оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта "Сапсанов".

Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий и c 13 мая 2022 года расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В РЖД сразу заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под их руководством и контролем.