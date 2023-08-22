2023-08-22T12:01:00+03:00
2023-08-22T12:31:13+03:00
2023-08-22T12:01:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230822/841538717.html
В РЖД отметили влияние объема пассажирских перевозок на поставки топлива
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Поставки топлива по железной дороге в южные регионы России не зависят от роста объемов пассажирских перевозок, сообщили РИА Новости в РЖД. Минэнерго России ранее во вторник... ПРАЙМ, 22.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, топливо, перевозка пассажиров
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/33/840703380.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/33/840703380.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/33/840703379.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/33/840703379.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/33/840703367.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84070/33/840703367.jpg
https://1prime.ru/gasoline/20230822/841537706.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Поставки топлива по железной дороге в южные регионы России не зависят от роста объемов пассажирских перевозок, сообщили РИА Новости в РЖД.
Минэнерго России ранее во вторник сообщило, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг из-за высокой загруженности железной дороги в туристический сезон, в связи с чем рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.
"Поставки топлива по железной дороге в южные регионы не зависят от роста объемов пассажирских перевозок. Планы погрузки заранее согласованы с грузоотправителями. Компания принимает все заявки на перевозку топлива во внутреннем сообщении в приоритетном порядке", — сообщили в РЖД во вторник.
Доставка нефтепродуктов на АЗС в регионы, где расположены НПЗ, например, в Самарскую и Рязанскую области, осуществляется автомобильным, а не железнодорожным транспортом, добавили в компании.