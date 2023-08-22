МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Поставки топлива по железной дороге в южные регионы России не зависят от роста объемов пассажирских перевозок, сообщили РИА Новости в РЖД. РЖД отмечают на юге длительный простой цистерн

Минэнерго России ранее во вторник сообщило, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг из-за высокой загруженности железной дороги в туристический сезон, в связи с чем рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.

"Поставки топлива по железной дороге в южные регионы не зависят от роста объемов пассажирских перевозок. Планы погрузки заранее согласованы с грузоотправителями. Компания принимает все заявки на перевозку топлива во внутреннем сообщении в приоритетном порядке", — сообщили в РЖД во вторник.

Доставка нефтепродуктов на АЗС в регионы, где расположены НПЗ, например, в Самарскую и Рязанскую области, осуществляется автомобильным, а не железнодорожным транспортом, добавили в компании.