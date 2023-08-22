2023-08-22T23:33:10+03:00
2023-08-22T23:33:10+03:00
2023-08-22T23:33:10+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230822/841547051.html
Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто во... ПРАЙМ, 22.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427179.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427179.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427176.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427176.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427173.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427173.jpg
https://1prime.ru/world/20230822/841545408.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто во вторник в 21.30.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.