СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Европа обманула сама себя: газ из России станет еще дороже

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто во вторник в 21.30.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.