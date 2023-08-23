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В Суэцком канале столкнулись два танкера
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Танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись в Суэцком канале, сообщил портал Marinetraffic. "Marinetraffic получила сообщение очевидца с... ПРАЙМ, 23.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, египет, суэцкий канал, танкеры, авария
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись в Суэцком канале, сообщил портал Marinetraffic.
"Marinetraffic получила сообщение очевидца с Суэцкого канала о том, что столкнулись два танкера. В инциденте участвуют танкер Burri с Каймановых островов и танкер BW Lesmes, перевозящий сжиженный газ под флагом Сингапура", — говорится в сообщении портала, размещенном в соцсети X (бывшая Twitter).
Немногим позднее портал опубликовал данные мониторинга буксировочных операций, из которых следовало, что танкер Burri был отбуксирован от BW Lesmes после столкновения.
Данные на сайте Marinetraffic по состоянию на 2.49 мск свидетельствуют, что суда стоят недалеко друг от друга в южной части Суэцкого канала.