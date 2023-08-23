МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы

По информации на 3.03 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны четыре рейса на вылет и пять рейсов на прилет.

В "Домодедово" на ближайшие два часа на вылет один рейс отменен, на прилет задержаны пять рейсов.

В "Шереметьево" на вылет задержаны три рейса, на прилет — пять рейсов.