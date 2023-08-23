2023-08-23T03:24:00+03:00
2023-08-23T03:37:26+03:00
2023-08-23T03:24:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230823/841547795.html
В аэропортах Москвы задерживают рейсы
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. По информации на 3.03 мск среды, на ближайшие... ПРАЙМ, 23.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, москва, аэропорты, рейсы, задержка
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/47/834284783.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/47/834284783.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/47/834284782.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/47/834284782.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/47/834284770.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/47/834284770.jpg
https://1prime.ru/transport/20230822/841534398.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.
По информации на 3.03 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны четыре рейса на вылет и пять рейсов на прилет.
В "Домодедово" на ближайшие два часа на вылет один рейс отменен, на прилет задержаны пять рейсов.
В "Шереметьево" на вылет задержаны три рейса, на прилет — пять рейсов.