МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Движение трамваев приостановили во Владивостоке из-за подтоплений после ливня, сообщили в администрации города. Во Владивостоке остались без света около 26 тысяч жителей

В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Синоптики прогнозировали сильные дожди на значительной территории края. В среду утром жители Уссурийска и Владивостока публикуют в соцсетях кадры с мест подтоплений дорог и дворов. В Уссурийске перекрыт тоннель в сторону Слободы. Во Владивостоке затоплены участки в районе стадионов "Динамо", "Строитель", на улицах Иманской, Луговой. Также распространяется видео, как в салон автобуса, который идет по проспекту 100-летия Владивостока, зашла вода, сидящие пассажиры вынуждены поднимать ноги.

"Временно приостановлено движение трамваев. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров", — сообщили журналистам в мэрии.

Также там уточнили, что все автобусы — на маршрутах, сошедших с линии нет.

Ливни, по прогнозу, сохранятся во Владивостоке в течение дня.