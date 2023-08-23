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Во Владивостоке из-за затоплений приостановили движение трамваев
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Движение трамваев приостановили во Владивостоке из-за подтоплений после ливня, сообщили в администрации города. В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа... ПРАЙМ, 23.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Движение трамваев приостановили во Владивостоке из-за подтоплений после ливня, сообщили в администрации города.
В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Синоптики прогнозировали сильные дожди на значительной территории края. В среду утром жители Уссурийска и Владивостока публикуют в соцсетях кадры с мест подтоплений дорог и дворов. В Уссурийске перекрыт тоннель в сторону Слободы. Во Владивостоке затоплены участки в районе стадионов "Динамо", "Строитель", на улицах Иманской, Луговой. Также распространяется видео, как в салон автобуса, который идет по проспекту 100-летия Владивостока, зашла вода, сидящие пассажиры вынуждены поднимать ноги.
"Временно приостановлено движение трамваев. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров", — сообщили журналистам в мэрии.
Также там уточнили, что все автобусы — на маршрутах, сошедших с линии нет.
Ливни, по прогнозу, сохранятся во Владивостоке в течение дня.