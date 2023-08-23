МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Спрос на сотрудников в сфере логистики в марте-августе вырос в России более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились и зарплатные предложения, следует из данных "Авито Работы", имеющихся в распоряжении у РИА Новости. В России в четыре раза вырос спрос на IT-специалистов

"Логистическая отрасль обеспечивает непрерывные и оптимальные потоки товаров и услуг. В последнее время сфера стремительно растет за счет развития отечественного бизнеса и торговли маркетплейсов… С марта по август 2023 года число рабочих предложений в сфере логистики выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", — говорится в исследовании.

Отмечается, что также возросли и средние зарплатные предложения в этой сфере (+20%). Так, если в конце лета 2022 года работники претендовали на оплату в 57 646 рублей, то теперь сумма составляет 68 936 рублей в месяц.

При этом в разрезе отдельных профессий наиболее заметно вырос спрос на кладовщиков — в 2,4 раза, средние зарплаты на таких позициях выросли на 21% (48 604 рубля). За ними идут диспетчеры с приростом числа вакансий в два раза и грузоперевозчики — 1,7 раза. Увеличение предлагаемого оклада составило 13% (39 031 рублей) и 18% (47 875 рублей) соответственно.

В свою очередь, количество рабочих предложений по стране для логистов выросло в 1,8 раза, а предлагаемая зарплата увеличилась на 19%, достигнув отметки 59 686 рублей в месяц.

"Число вакансий в сфере логистики выросло более чем вдвое и по состоянию на август занимает около 10% от общего числа предложений о работе на платформе. Высокий спрос на работников отрасли и увеличение зарплатных предложений обусловлены развитием новых логистических цепочек по всей стране, а также наращиванием и расширением торговых и производственных объемов российского бизнеса", — полагает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.