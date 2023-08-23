МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Московские аэропорты и "Жуковский" после введения ограничений на полеты рано утром в среду заработали в штатном режиме, сообщила Росавиация. На "Москвиче" наладят производство электромобилей

"По состоянию на 08.00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме… Рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них были временно были ограничены полеты. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолета. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", — сообщили в Росавиации.

В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02:24 до 03:58", — сообщили РИА Новости в аэропорту.

Там добавили, что в настоящее время "Домодедово" работает в штатном режиме.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 2:18 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 04:00 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, — сообщили журналистам во "Внуково.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны добавили, что пострадавших нет.