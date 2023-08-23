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Турция закрыла для движения пролив Дарданеллы
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Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов с обеих сторон из-за продолжающихся лесных пожаров, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. По его словам, также закрыты основное шоссе,... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, транспорт, судоходство, пролив дарданеллы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 23 авг — ПРАЙМ. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов с обеих сторон из-за продолжающихся лесных пожаров, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.
По его словам, также закрыты основное шоссе, ведущее к провинции Чанаккале, эвакуирован 1251 житель региона.
"В качестве меры предосторожности шоссе Чанаккале-Чан было закрыто для движения гражданского автотранспорта, а пролив Дарданеллы был закрыт для морского транспорта с обеих сторон", — сказал он журналистам в среду.
Крупный лесной пожар, вспыхнувший на северо-западе Турции, в провинции Чанаккале, продолжается уже 11 часов, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщил ранее Юмаклы. В операциях по тушению пожара участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники.