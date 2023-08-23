АНКАРА, 23 авг — ПРАЙМ. Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направления из-за поломки двигателя у судна, сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X ("икс", ранее Twitter). Турция закрыла для движения пролив Дарданеллы

"Наш лоцман и буксиры KURTARMA 7 и 11 были немедленно направлены в район, где находился 244-метровый нефтеналивной танкер GUANYIN, у которого отказал двигатель у маяка Тюркели во время плавания из России в Китай. Движение судов (в Босфорском проливе) временно приостановлено в обоих направлениях", — говорится в сообщении службы.

Телеканал NTV со ссылкой на очевидцев уточнил, что движение судов в Босфоре всё ещё приостановлено.