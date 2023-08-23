2023-08-23T09:35:07+03:00
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Турция приостановила движение в Босфорском проливе
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Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направления из-за поломки двигателя у судна, сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X ("икс",... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, босфорский пролив, судоходство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 23 авг — ПРАЙМ. Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направления из-за поломки двигателя у судна, сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X ("икс", ранее Twitter).
"Наш лоцман и буксиры KURTARMA 7 и 11 были немедленно направлены в район, где находился 244-метровый нефтеналивной танкер GUANYIN, у которого отказал двигатель у маяка Тюркели во время плавания из России в Китай. Движение судов (в Босфорском проливе) временно приостановлено в обоих направлениях", — говорится в сообщении службы.
Телеканал NTV со ссылкой на очевидцев уточнил, что движение судов в Босфоре всё ещё приостановлено.