МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения восстановительных работ на месте размыва пути в Бурятии, сообщается в телеграм-канале РЖД. РЖД отмечают на юге длительный простой цистерн

"Сквозное движение поездов по БАМу открыто. В 8.20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная", — говорится в сообщении

Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов.

Железнодорожники уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи. Для оперативного возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации последствий ЧП было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.

Благодаря слаженной работе и сосредоточению всех необходимых ресурсов железнодорожникам удалось возобновить движение гораздо раньше запланированного срока, отмечают РЖД.

В Северо-Байкальском районе Бурятии 19 августа из-за аномальных дождей река Холодная вышла из берегов, частично разрушила дамбу и размыла железнодорожное полотно. Сквозное движение поездов по БАМу было приостановлено. Предполагалось, что восстановительные работы займут до семи суток.