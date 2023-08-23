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РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу
Транспорт
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. РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения восстановительных работ на месте размыва пути в Бурятии, сообщается в телеграм-канале РЖД. "Сквозное движение... ПРАЙМ, 23.08.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, ржд, бам, бурятия, железнодорожное движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения восстановительных работ на месте размыва пути в Бурятии, сообщается в телеграм-канале РЖД.
"Сквозное движение поездов по БАМу открыто. В 8.20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная", — говорится в сообщении
Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов.
Железнодорожники уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи. Для оперативного возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации последствий ЧП было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.
Благодаря слаженной работе и сосредоточению всех необходимых ресурсов железнодорожникам удалось возобновить движение гораздо раньше запланированного срока, отмечают РЖД.
В Северо-Байкальском районе Бурятии 19 августа из-за аномальных дождей река Холодная вышла из берегов, частично разрушила дамбу и размыла железнодорожное полотно. Сквозное движение поездов по БАМу было приостановлено. Предполагалось, что восстановительные работы займут до семи суток.